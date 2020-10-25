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«Сестренки навсегда»: Ксения Бородина сфотографировала дочерей на отдыхе в Турции

37-летняя жена бизнесмена Курбана Омарова одела Теону и Марусю в одинаковые купальники.

«Сестренки навсегда»: Ксения Бородина сфотографировала дочерей на отдыхе в Турции
КСения Бородина в отпуске. Фото: Instagram.com/borodylia

Ведущая проекта «Дом-2» в последнее время отдыхает с семьей в Турции. Ксения Бородина демонстрирует купальники и коктейльные платья в отпуске, а также веселится в компании друзей и близких, в том числе дочерей Теоны и Марии. В одном из последних постов личного микроблога телеведущей появилась фотография сестер в пляжных образах. Примечательно, что Бородина подобрала для дочерей одинаковые купальники.

Ксения сфотографировала 11-летнюю Марусю и четырехлетнюю Теону в закрытых белых купальных костюмах с цветочным принтом.  Девочки стояли на борту яхты и улыбались на камеру. Маруся обнимала младшую сестренку, а Теона с серьезным видом позировала для мамы.

«Сестренки навсегда», — подписала получившийся снимок Бородина.

Дочери Ксении Бородиной
Сводные сестры Теона и Маруся. Фото: Instagram.com/borodylia

Напомним, что Ксения любит проводить время с дочерьми. В Москве мамочка ходит на шопинг с малышками, а в отпуске Бородина показала девочкам культуру другой страны. Теона и Маруся побывали в ресторане, где бьют тарелки и танцуют сиртаки. По словам актрисы, дети были приятно удивлены, что можно разбивать посуду просто так.

Поклонники семьи Ксении Бородиной оценили модный выбор мамы:

«Красавицы!», «А купальники какие, еще и одинаковые!», «Очаровашки!».

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