«На восьмом месяце»: Юлия Савичева опубликовала фото времен беременности

Поп-исполнительница Юлия Савичева недавно переболела коронавирусом. Сейчас девушка не может увидеться с трехлетней дочерью Анной. Об этом знаменитость написала в своем микроблоге. Также Савичева разместила фото из семейного архива.

Жена музыканта и композитора Александра Аршинова поделилась личной историей с поклонниками.

« Здесь я на восьмом месяце беременности в Португалии. На почве переживаний и тоски, что пандемия рушит все наши планы, что я не могу улететь к ребенку, я залезла в наш семейный фотоархив и стала пересматривать, где я беременна, где Аня только родилась», — призналась Савичева.

Савичева отметила, что может навестить дочь. Но при этом она не знает, позволят ли ей вернуться обратно в любой момент. По словам Юлии, из-за ограничений на фоне непростой ситуации в мире она не может в полной мере насладиться материнством.

Ранее певица рассказывала о том, как тяжело перенесла период самоизоляции. Юлия заявила, что не понимает ковид-диссидентов, которые не носят маски и отрицают опасный вирус. Сама знаменитость чудом избежала госпитализации. Однако ей пришлось вернуться в Москву. До этого семья Савичевой находилась в Португалии.