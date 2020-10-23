«Счастливой можно стать в любом возрасте»: Летучая высказалась о своем отношении к материнству

Ведущая семейного шоу «Детки-предки» Елена Летучая сама пока остается без детей. Из-за этого 41-летней звезде ТВ часто приходится читать комментарии о необходимости стать мамой. Но сама женщина признается, что в этом плане она слушает только мнение мужа и родителей — слова посторонних людей из интернета ее просто смешат.

Портал Telepegramma.pro спросил у ведущей, что ей хочется сказать всем тем, кого волнует ее материнство.

«Я долго ждала своего мужа и считаю, что счастливой можно стать в любом возрасте. Когда я его встретила, мне было лет 35-36. И многие мне говорили: «Почему ты не выходишь замуж или одна не рожаешь ребенка?» А я же отвечала: «Я не хочу, чтобы у моих детей не было отца», — поделилась Елена. — Я выросла в полной семье и хочу повторить тот же сценарий и в своей жизни. Я считаю, что когда выходят замуж в 23 года или 25 лет только потому, что все подружки это сделали, а потом разводятся через некоторое время, это является проблемой».

По словам ведущей, молодые браки чреваты не только возможностью распада и дележкой детей. Летучая считает, что в возрасте 25 лет трудно правильно оценить человека, который находится рядом, но, когда ты уже многое попробовал в жизни, построил карьеру, отличить надежного партнера от временного становится куда проще.

Звезда в очередной раз подчеркнула, что планирование детей — это ее личное дело, и она не собирается обсуждать это ни с поклонниками, ни с журналистами. Что касается наследников ее мужа от предыдущего брака, то Елена уверяет, что прекрасно с ними общается и радуется усердию, с которым ее супруг заботится о своих детях.