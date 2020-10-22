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«Играем»: Максим Виторган показал совместный снимок с подросшим сыном

48-летний актер показал, как проводит время с трехлетним Платоном.

«Играем»: Максим Виторган показал совместный снимок с подросшим сыном
Максим Виторган. Фото: Instagram.com/mvitorgan

Бывший муж телеведущей Ксении Собчак в последнее время часто проводит время с их общим сыном Платоном. Недавно Максим Виторган показал в Stories своего профиля игру с мальчиком. Отец постарался научить сына не только настольной игре, но и правильным манерам.

Виторган признался, что Платон, хоть и маленький, но уже понимает, когда можно схитрить.

«Играем. Соревнуемся. Каждый раз, когда моя правая рука тянется к Платону — это я предупреждаю его попытку сжульничать», — посмеялся артист.

Отец малыша также высказался и о характере Платона.

«Настойчивость присутствует», — отметил Виторган.
Однако нынешний возлюбленный актрисы Нино Нинидзе заметил и то, над чем еще предстоит потрудиться родителю.
«Осталось поработать над эффективностью. Пока попадается», — сказал сын 80-летнего народного артиста Эммануила Виторгана.
Максим Виторган с сыном Платоном
Максим Виторган с сыном Платоном. Фото: Instagram.com/mvitorgan

Напомним, что брак Виторгана и Собчак распался в январе прошлого года. При этом отношения бывших супругов никак не отразились на ребенке. Ничего не мешает знаменитому отцу проводить время со своим наследником. Отметим, артист находит взаимопонимание и с дочерью от первого брака Нино Нинидзе.

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