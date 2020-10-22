«Играем»: Максим Виторган показал совместный снимок с подросшим сыном

48-летний актер показал, как проводит время с трехлетним Платоном.

Бывший муж телеведущей Ксении Собчак в последнее время часто проводит время с их общим сыном Платоном. Недавно Максим Виторган показал в Stories своего профиля игру с мальчиком. Отец постарался научить сына не только настольной игре, но и правильным манерам.

Виторган признался, что Платон, хоть и маленький, но уже понимает, когда можно схитрить.

«Играем. Соревнуемся. Каждый раз, когда моя правая рука тянется к Платону — это я предупреждаю его попытку сжульничать», — посмеялся артист.

Отец малыша также высказался и о характере Платона.