«Играем»: Максим Виторган показал совместный снимок с подросшим сыном

Бывший муж телеведущей Ксении Собчак в последнее время часто проводит время с их общим сыном Платоном. Недавно Максим Виторган показал в Stories своего профиля игру с мальчиком. Отец постарался научить сына не только настольной игре, но и правильным манерам.
Виторган признался, что Платон, хоть и маленький, но уже понимает, когда можно схитрить.
«Играем. Соревнуемся. Каждый раз, когда моя правая рука тянется к Платону — это я предупреждаю его попытку сжульничать», — посмеялся артист.
Отец малыша также высказался и о характере Платона.
«Настойчивость присутствует», — отметил Виторган.
«Осталось поработать над эффективностью. Пока попадается», — сказал сын 80-летнего народного артиста Эммануила Виторгана.
Напомним, что брак Виторгана и Собчак распался в январе прошлого года. При этом отношения бывших супругов никак не отразились на ребенке. Ничего не мешает знаменитому отцу проводить время со своим наследником. Отметим, артист находит взаимопонимание и с дочерью от первого брака Нино Нинидзе.