«Либо снимаюсь, либо мама»: Елена Подкаминская рассказала о трудностях материнства

Исполнительница роли арт-директора столичного ресторана в сериале «Кухня» поделилась своими мыслями по поводу роли матери. Елена Подкаминская сообщила, что не может бросить карьеру и сидеть дома с маленьким ребенком. Несмотря на то что артистка счастлива быть мамой, она не может надолго забыть про работу.

«Материнство — это что-то неотрывное, это такая совместность, которой ничто не должно мешать. Но при этом я все время должна быть в работе! У меня будто два романа и это непросто! Так получилось… и нельзя ведь бросать то, что ты любишь! Свое дело. У меня две крайности: либо я снимаюсь и работаю актрисой, либо я мама», — заявила Peopletalk актриса.

Для портала Teleprogramma.pro психолог Анна Завгороднева ответила на вопрос, как сохранить карьеру и при этом уделить ребенку достаточно внимания.

«Каждая женщина и мать сама решает, как урегулировать вопросы воспитания ребенка и карьеры. У нас в стране официально принято уходить в декрет на полтора года, при этом есть возможность продлить его до трех лет. Во многих странах мира официальный декрет занимает порядка трех месяцев. Там совершенно нормально, что женщина выходит на работу и при этом сцеживает молоко в баночки, замораживает. А няня потом на водяной бане размораживает и кормит ребенка. Или малыш переходит на смеси», — объяснила эксперт.

По словам Анны, это не травмирует ни ребенка, ни мать.

«У нас в стране почему-то принято, что такая женщина — это мать-«кукушка» и страшный человек. Инструкций, как поступать, совершенно не существует», — сказала психолог.

Анна Завгороднева посоветовала матерям заранее планировать, кто будет им помогать воспитывать ребенка, если они не планируют расставаться с работой.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Завгороднева — психолог, руководитель Психологического центра Аны Завгородневой. Стаж работы — 12 лет. Получила высшее профильное образование в ВГСПУ.