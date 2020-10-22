«Нужно говорить правду»: Рита Дакота объяснила дочери, почему папа не живет с ними

30-летняя певица Рита Дакота поделилась с поклонниками, что ее дочь Мия начала задавать ей неудобные вопросы. Маленькую девочку, которой всего три годика, стало интересовать, почему папа Влад Соколовский не живет с ними вместе.

Девушка призналась, что эти разговоры с ребенком вызвали у нее различные эмоции: от горечи, что ее дочь никогда не узнает радости полной семьи, до счастья от того, что девочка так сильно любит своего папу. Чтобы правильно ответить на подобные вопросы, молодая мама советовалась с психологами, читала профильную литературу и искала ответы внутри себя во время медитаций. И вот к каким выводам она пришла:

«Ребенку всегда нужно говорить правду. Адаптированную, мягкую для психики трехлетки, но все же правду», — пишет Дакота в Instagram.

Певица вспомнила свой детский опыт, когда она увидела, как плачет ее крестная. Девочка подошла спросить, что случилось, а женщина в ответ быстро вытерла слезы, улыбнулась и заверила, что малышке показалось. Эта безобидная, на первый взгляд, история глубоко изменила представления маленькой Риты об окружающем мире: она четко ощутила, что происходит нечто плохое, но ее близкий взрослый человек утверждал, что чувства обманывают ее.

Обсудив это воспоминание с психологом, певица еще раз убедилась в том, что детям всегда нужно говорить правду, пусть и смягченную. Поэтому она отвечает дочери, что папа с ними не живет, потому что у него есть «свой собственный домик», но девочка всегда может увидеться с отцом.

Дакота подчеркнула, что ее дочь также любит ее нынешнего молодого человека Федора Белогая, и это взаимно. Артистка отметила, что у Мии несколько «другая семья», чем у остальных детей, но в этом есть и положительный момент — у малышки есть много взрослых, которые ее искренне любят.

Напомним, что в 2015 году Рита вышла замуж за своего коллегу по проекту «Фабрика звезд» Влада Соколовского, их брак продлился всего три года. В этих отношениях появилась общая дочка супругов — Мия.