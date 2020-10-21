«Ко мне, Давидик»: дочь Оксаны Самойловой научила братика ползать

32-летняя модель Оксана Самойлова часто делится с поклонниками советами по воспитанию детей. Бизнесвумен считает себя опытной мамочкой. Вместе с музыкантом Джиганом Оксана растит четырех детей: дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида. Последний родился относительно недавно — в феврале 2020 года. Девятимесячный малыш только учится ползать. Кадры «тренировок» сына Самойлова опубликовала в Stories личного профиля.

Оксана записала видеоролик, как ее средняя дочь Лея учит Давида ползать. Старшая сестра ласково подзывала к себе брата, и Давид стремительно полз к девочке. Мама детей только подсказывала Лее:

«Давай, подманивай его, Лея!».

Сама же малышка звала братика по имени и улыбалась крохе.

«Иди ко мне, Давидик! Иди ко мне!», — повторяла дочь Джигана.

Напомним, что еще недавно Оксана назвала Лею самой ответственной среди девочек в доме. Вторая дочь рэпера Джигана и основательницы собственного бренда косметики делает большие успехи в учебе. И даже дома Лея не оставляет маму без помощи.