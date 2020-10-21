«Как я скучал»: Андрей Черкасов провел уикенд с сыном после разлуки

Телеведущий Андрей Черкасов сообщил на своей странице в сети о возвращении жены Кристины и сына Святослава после отдыха. Некоторое время экс-участница проекта «Дом-2» вместе со своим семимесячным малышом находилась в Турции.

Ведущий телестройки разместил в личном профиле Instagram совместную фотографию со Святославом после долгой разлуки.

«Как же я скучал. Не виделись одиннадцать дней. Впервые так разлучались, честно говоря, даже было опасение, что может сынуля меня не узнать», — признался артист.

Андрей добавил, что малыш все же узнал папу и уже ходит по дому с важным видом. А самому Черкасову не терпится приступить к их привычным «ритуалам»:

«Помять ручками папе лицо и гульки по квартире на руках у папы».

Поклонники бывшего участника телешоу только умилялись в комментариях под фото:

«Как же это замечательно!!!», «Андрей — мечта любой женщины», «Вам очень идет отцовство. Любуюсь вашей семьей. Будьте счастливы!», «Андрей, вы прекрасный папа!», «Милашки такие!».

Напомним, что Андрей Черкасов пробовал строить отношения с несколькими участницами на проекте «Дом-2», но сердце холостяка покорила Кристина Ослина. Свадьба влюбленных состоялась в одном из самых дорогих ресторанов Москвы в июне 2019 года.