«У дочки синие волосы, у сына — дреды»: Оскар Кучера рассказал о запретах для своих детей

Актер и его жена в своей строгости стараются соблюдать баланс.

46-летний актер Оскар Кучера подробно рассказал порталу Teleprogramma.pro о том, чем сейчас увлекаются его дети. Напомним, у мужчины четверо наследников и еще один старший сын от предыдущего брака, который пошел по стопам отца: занимается музыкой, играет в кино и в театре.

По словам звезды, его 15-летний сын Саша увлечен спортом и уже вымахал до 183 сантиметров ростом. А вот 13-летний Даниил спорта перебрал, поэтому сейчас посещает художественную школу, начал играть на гитаре. 10-летняя Алисия увлекается танцами и лошадьми. Ну а младшему Марку только в июле исполнился год.

Мы спросил у актера, запрещает ли он что-нибудь своим детям, и вообще является ли строим отцом.

«Ну вот у моей дочери сейчас синего цвета волосы. Я думаю, пусть лучше сейчас она покрасит, нежели, когда станет взрослой, будет осуществлять такую мечту. Сыну разрешил дреды сделать… Нет, безусловно, мы с Юлей детей в чем-то ограничиваем, стараемся, чтобы поменьше времени они проводили в интернете. Но при этом пытаемся соблюдать баланс», — поделился Кучера секретами воспитания.

Актер также рассказал о доброй семейной традиции в его доме: по воскресеньям родители и дети стараются собраться на общий ужин, готовят еду вместе или заказывают из ресторана и устраивают просмотр какого-нибудь хорошего фильма.