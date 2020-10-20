«Спортсменим»: сын Регины Тодоренко готовится стать гимнастом

Ведущая программы «Орел и решка» опубликовала на своей странице в Сети видеоролик с занятия сына Майкла по спортивной гимнастике. Молодая мама показала, как малыш владеет брусьями.

Вместе с тренером Михаил проделал сложный акробатический трюк, после чего еще самостоятельно попытался закрепить упражнение. Тодоренко похвалила сына за старания и отметила неплохую для двухлетнего физическую подготовку сына.

«А мы спортсменим! Какой же сегодня прекрасный день! Мама Регина позанималась сегодня с Майклом на гимнастике», — написала под видео знаменитость.

Поклонники жены исполнителя Влада Топалова восхитились способностями маленького гимнаста:

«Какой же Майкл умничка! Отличный спортивный потенциал», «Он все с таким серьезным фейсом делает!», «Молодец мальчишка!».

Также Тодоренко добавила, что и сама сегодня хорошо потрудилась на тренировке по фигурному катанию. Напомним, что блогер участвует в проекте «Ледниковый период» вместе с фигуристом Романом Костомаровым. Поэтому артистке приходится оттачивать навыки владения коньками почти каждый день.

«Сейчас жена Регина мчится домой, чтоб успеть хотя бы полежать с мужем на одной кровати», — пожаловалась на плотный график Тодоренко.

Напомним, что недавно Регина стала обладательнице премии «Герой Пятилетия» от журнала «OK!» .