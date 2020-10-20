«Поварята на кухне!»: Безруков с женой приучают маленьких детей мыть посуду

Наследники актера не только играют со звездным папой, но и помогают по хозяйству.

Вечером 19 октября известный актер Сергей Безруков поделился в Instagram своей семейной идиллией. На свежем снимке в ленте артиста запечатлены его младшие дети — четырехлетняя Маша и Степан, которому почти два годика. Малыши хозяйничают на кухне, а именно моют посуду после ужина. Мытьем, правда, больше занимается девочка, у нее для этого есть фиолетовые фартук и шапочка, а братик, скорее, оказывает моральную поддержку.

«Поварята на кухне! — подписал снимок актер. — Мыть посуду тоже надо уметь!»

Впрочем, по заверению Сергея, дети занимались домашними делами только до того, как по телевизору началась передача «Спокойной ночи, малыши». Разве могут ребята ее пропустить? А потом, как известно, пора в кровать.

Подписчики Безрукова пришли в восторг от вида хозяйственных детишек. Напомним, что девочка и мальчик родились в браке актера с режиссером Анной Матисон. Сергей дал понять, что души не чает в своих отпрысках. Семья для Безрукова всегда была на первом месте.