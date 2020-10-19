«Сын нас воспитывает»: Саше Черно и Иосифу Оганесяну с рождением ребенка пришлось нелегко

Одна из самых заметных пар телепроекта «Дом-2» — Саша Черно и Иосиф Оганесян — поделились с Teleprogramma.pro, как изменилась их жизнь с рождением ребенка. Малыш Стефан появился на свет минувшим летом и сейчас находится в периметре вместе с родителями.

«Сын нас воспитывает. Подготовиться к этому до родов было практически невозможно, так как ты не знаешь, что ждет тебя на самом деле. Все это познается в процессе, когда ребенок уже у тебя на руках», — поделился Иосиф.

По его словам, быть родителями не просто, приходится каждый день учиться чему-то новому. Саша призналась, что в их семье нередко возникают споры о том, как надо заботиться о ребенке. Молодые родители еще не все знают о воспитании детей, но у каждого случается момент, когда он уверен, что правильно — именно так. Черно и Оганесян часто устают, так как с малышом на телепроекте им никто не помогает, а собственного опыта еще не хватает.

Пара признается, что пока не планирует заводить других детей, сейчас супруги озабочены тем, чтобы хотя бы одного ребенка поставить на ноги. Сейчас они решают вопрос, на что потратить материнский капитал: на учебу или на собственное жилье. Саша не хочет, чтобы малыш рос под камерами, поэтому стремится купить свою квартиру как можно скорее.

Но все эти планы не мешают влюбленным готовиться к конкурсу «Человек года» в «Доме-2». Они считают себя достойными этой награды и собираются бороться за нее с другими участниками шоу.