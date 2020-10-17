Весь в маму: Шубскую растрогал домашней ошибкой старший сын от Овечкина

У 35-летнего хоккеиста Александра Овечкина и 26-летней модели Анастасии Шубской подрастают два маленьких сына. Девушка уже сравнивала внешность старшего ребенка со своими детскими фоторафиями. Родственники модели уверяли ее, что Сережа — копия Шубской в детстве, однако окончательно в сходстве с сыном Анастасия убедилась после трогательной ошибки малыша. Знаменитость поделилась в stories своего микроблога видео, на котором двухгодовалый ребенок, прогуливаясь по дому, заинтересованно остановился возле столика с семейными снимками.

Внимание малыша привлекла фотография, на которой запечатлена Шубская в детстве. Сережа уверенно показал на кареглазого ребенка, сидящего на руках известной актрисы Нины Глаголевой — мамы Анастасии. На вопрос родительницы «Кто это?», малыш уверенно ответил «Я!». Шубская поспешно поправила сынишку:

«Это мама!», — сказала жена хоккеиста.

Мальчик уверенно возразил:

«Нет, это я».

Однако, то, что Сережа спутал себя со своей мамой в детстве, лишь доказывает, как сильно мальчик на нее похож. Зато свою знаменитую бабушку ребенок узнал моментально: на просьбу Шубской показать на фото Нину Глаголеву звездный внук безошибочно и уверенно указал на бабушку.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская счастливы в браке с 2016-го года. У пары вместе со старшим Сережей, названным в честь брата хоккеиста, подрастает младший сын — 4-месячный Илья.