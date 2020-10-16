Дженнифер Лопес рассказала, как борется со страхом остаться без работы из-за карантина

По словам певицы, нужно верить в себя и заниматься семьей.

51-летняя певица Дженнифер Лопес готовится выпустить свой новый фильм «Выходи за меня» (Marry Me) и на днях дала интервью журналу Billboard. Журналисты спросили у звезды, как она жила в период карантина. Женщина ответила, что проводила много времени дома со своими детьми, и эти месяцы были для нее особенными. В обычной жизни у певицы нечасто бывали такие моменты.

«Один из страхов выступающих артистов: «Если я остановлюсь, то все исчезнет». Но это не так. Нам нужно больше верить в себя и знать, что когда мы выпустим следующий альбом, пусть даже если это займет два года, все будет в порядке. Нужно уделять время важным вещам: детям, семье», — сказала Лопес.

Напомним, певица воспитывает 12-летних двойняшек Макса и Эмми. Наследники звезды родились в браке с певцом Марком Энтони. Личная жизнь у Дженнифер очень богатая. И до, и после коллеги-артиста у нее было немало мужчин, однако больше звезда детей не заводила.