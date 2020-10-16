Мамина гордость: дочь Оксаны Самойловой похвасталась спортивными успехами

32-летняя жена шоумена Джигана еще недавно заявляла, что некоторые из ее девочек перестали радовать многодетную мамочку отличными оценками. Самойлова похвалила лишь среднюю Лею, упомянув, что у Ариелы проблемы с русским, а Майю ругают за поведение на тренировках по художественной гимнастике. Однако недавно в Stories модели появились кадры радостной младшей дочки Оксаны. Малышка Майя показала маме свои отличные отметки. Фотографию с результатами дочери знаменитость опубликовала на своей странице.

Маленькая Майя открыла дневник и указала маме на предмет своей гордости.

«Как она блокнотик свой спешит показать», — отметила Самойлова.

Бизнес-леди подчеркнула, что дочка получила хоть и с небольшим минусом, но все же пятерку. Поэтому мамочка похвалила девочку.

Кстати, Майя относительно недавно начала заниматься гимнастикой. Девочка пошла по стопам старшей сестры и решила стать спортсменкой. Однако малышка делает еще только первые шаги в акробатической карьере, поэтому не всегда может управлять эмоциями. По словам Самойловой, отсюда и замечания тренеров.

К слову, Оксана Самойлова запустила свою линию косметики и уходовых средств.