Чаепитие без телевизора: какие правила придумали детям принц Уильям и Кейт Миддлтон

Воспитывая наследников британского престола, Кейт Миддлтон и принц Уильям придумали для 7-летнего Джорджа, 5-летней Шарлотты и 2-летнего Луи ряд строгих правил. Например, герцогским детям категорически запрещается кричать при любых обстоятельствах. Если ребенку что-то не нравится, ему предлагают обсудить это в спокойной беседе. Но есть важный момент: чтобы поддержать это правило, Кейт и Уильям сами отказались от крика и ведут себя перед детьми очень спокойно, подавая пример. Споры на глазах у ребят неприемлемы.

Еще один запрет — малышам никогда не разрешается ложиться спать сердитыми или обиженными. Родители поощряют, когда наследники престола открыто и честно говорят о своих чувствах. Поэтому стоит выговориться папе и маме о своем недовольстве, считают супруги.

Но есть и довольно странные правила. Как передает Daily Star со ссылкой на королевские источники, во время карантина герцоги запретили детям смотреть телевизор, пока они не выпьют свой чай. Мало того, что все передачи должны быть одобрены родителями, телевидение должно быть выключено во время чаепития, чтобы ребята не отвлекались от еды и общения со старшими. Кстати, по ТВ Джордж, Шарлотта и Луи смотрят мультфильмы, страшилки, викторины и развивающие программы. «Ящик» имеет свойство затягивать их, как и всех обычных детей.