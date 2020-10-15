Софья Эрнст рассказала, в какой вид спорта хочет в будущем отдать своих детей

Актриса Софья Эрнст заявила, что хочет, чтобы ее дети от генерального директора Первого канала Константина Эрнста росли всесторонне развитыми — так в их жизни должна присутствовать не только учеба, но и спорт. Пусть даже в виде хобби. Отметим, что сама девушка в детстве ходила на секцию фехтования. Позже из спорта ей пришлось уйти из-за частых травм.

«Хотела бы их отдать на фехтование. Потому что это очень хороший спорт и бывших фехтовальщиков не бывает». Софья Эрнст

Как отметила София Эрнст, в свое время она предпринимала попытки вернуться в большой спорт. Впрочем, как она заявила, у нее просто не хватило духу. Боль во время тренировочного процесса постоянно напоминала о себе. В итоге она рассталась с идеей стать когда-нибудь олимпийской чемпионкой и поступила в Школу-Студию МХАТ.

Напомним, что София Эрнст одно время работала в модном доме дизайнера Ульяны Сергеенко. Отношения с Константином Эрнстом у нее начались в 2014 году. В семье на данный момент уже трое детей: Эрике четыре года, а Кире – три. В этом году Софья Эрнст снова стала мамой. На свет появился их общий с мужем сын, сообщает «Собеседник».