Семейная идиллия: Анна Михайловская в модных джинсах скинни провела уикенд с сыном

Исполнительница роли Яны Самойловой в телесериале «Молодежка» рассказала, что в последнее время живет на даче. В период карантина многие уехали ближе к природе. Не стала исключением и Анна Михайловская. Судя по фото, которое Михайловская опубликовала в одном из последних постов своего профиля, она любит гулять около водоемов среди деревьев.

Примечательно, что на снимке актриса запечатлелась не одна, а с сыном Мирославом. Белокурый малыш сидел, прижавшись к маме. Сама Анна в красном вязаном свитере крепко обнимала сына и улыбалась на камеру. По словам бывшей жены актера Тимофея Каратаева, эту кофту для нее связала любимая мамочка. Образ знаменитости дополнили трендовые джинсы скинни по фигуре. Поклонники артистки были тронуты увиденной картиной.

«Какие же вы хорошенькие», «Какие вы красивые!», «Лапочки!», «Анна, вы очень красивая девушка, с классным сыночком», «Куколки, шикарные», — умилялись в комментариях подписчики.

Напомним, что с 2017 года Михайловская стала жить раздельно со своим мужем. Однако официально пара развелась только в июне 2018.