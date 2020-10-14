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Семейная идиллия: Анна Михайловская в модных джинсах скинни провела уикенд с сыном

Актриса сфотографировалась на природе с пятилетним Мирославом.

Семейная идиллия: Анна Михайловская в модных джинсах скинни провела уикенд с сыном
Анна Михайловская за рулем автомобиля. Фото: Instagram.com/anna_mihailovskaya

Исполнительница роли Яны Самойловой в телесериале «Молодежка» рассказала, что в последнее время живет на даче. В период карантина многие уехали ближе к природе. Не стала исключением и Анна Михайловская. Судя по фото, которое Михайловская опубликовала в одном из последних постов своего профиля, она любит гулять около водоемов среди деревьев.

Примечательно, что на снимке актриса запечатлелась не одна, а с сыном Мирославом. Белокурый малыш сидел, прижавшись к маме. Сама Анна в красном вязаном свитере крепко обнимала сына и улыбалась на камеру. По словам бывшей жены актера Тимофея Каратаева, эту кофту для нее связала любимая мамочка. Образ знаменитости дополнили трендовые джинсы скинни по фигуре. Поклонники артистки были тронуты увиденной картиной.

«Какие же вы хорошенькие», «Какие вы красивые!», «Лапочки!», «Анна, вы очень красивая девушка, с классным сыночком», «Куколки, шикарные», — умилялись в комментариях подписчики.

Анна Михайловская
Анна Михайловская с сыном Мирославом. Фото: Instagram.com/anna_mihailovskaya

Напомним, что с 2017 года Михайловская стала жить раздельно со своим мужем. Однако официально пара развелась только в июне 2018.

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