В Москве учеников 6-х классов и старше снова отправят на дистанционное обучение

При этом ребята из начальной школы будут посещать уроки очно.

В Москве подходят к концу двухнедельные каникулы, которые чиновники объявили в школах, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом. 14 октября мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги этой профилактической меры на своем сайте. По словам градоначальница, за последние дни доля заболевших среди детей снизилась с 19% до 11%, но общее число зараженных продолжает расти, и среди школьников в том числе. Количество новых случаев за сутки вызывает у столичных властей тревогу.

В связи с этим мэр принял следующее решение. С 19 октября ученики 1–5 классов выйдут на занятия и будут посещать школы очно, а 6–11 классы на две недели переводятся на дистанционное обучение.

«Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей», — объяснил новую меру Сергей Собянин.

Вдобавок, ребятам постарше легче адаптироваться к онлайн-обучению, что уже показал опыт весеннего карантина, да родителям легче оставить их дома одних. Еще один плюс: если убрать половину детей из школы, то остальных можно рассредоточить по зданию, не давая им пересекаться между собой.

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