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В Москве учеников 6-х классов и старше снова отправят на дистанционное обучение

При этом ребята из начальной школы будут посещать уроки очно.

В Москве учеников 6-х классов и старше снова отправят на дистанционное обучение
В новом учебном году учителя только и думают, как создать дистанцию между детьми. Фото: Global Look Press

В Москве подходят к концу двухнедельные каникулы, которые чиновники объявили в школах, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом. 14 октября мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги этой профилактической меры на своем сайте. По словам градоначальница, за последние дни доля заболевших среди детей снизилась с 19% до 11%, но общее число зараженных продолжает расти, и среди школьников в том числе. Количество новых случаев за сутки вызывает у столичных властей тревогу.

В связи с этим мэр принял следующее решение. С 19 октября ученики 1–5 классов выйдут на занятия и будут посещать школы очно, а 6–11 классы на две недели переводятся на дистанционное обучение.

«Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей», — объяснил новую меру Сергей Собянин.

Вдобавок, ребятам постарше легче адаптироваться к онлайн-обучению, что уже показал опыт весеннего карантина, да родителям легче оставить их дома одних. Еще один плюс: если убрать половину детей из школы, то остальных можно рассредоточить по зданию, не давая им пересекаться между собой.

Еще нововведения:

  • учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, которые курируют городские власти, с 19 октября по 1 ноября не будут работать;
  • частным образовательным организациям рекомендовано принять такие же меры;
  • транспортные карты школьников 1–5 классов будут разблокированы, а у старшеклассников — нет;
  • некоторых возрастных учителей в классах заменят студенты и выпускники педагогических вузов, заслуженные педагоги будут курировать их работу удаленно.

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дистанционное образованиеКоронавирусМоскваНовости googleСергей СобянинучебаШколашкольники