«Поиграли девочки»: дочки Оксаны Самойловой устроили родителям веселую жизнь

32-летняя мама четверых детей рэпера Джигана часто публикует смешные видеоролики и фотографии своих дочерей и сына. В недавних Stories личного профиля Оксаны Самойловой появились забавные кадры малышки Ариелы, которая перевоплотилась в Ариану Гранде. Также модель запечатлела реакцию знаменитого папы на концерт от старшей дочери.

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9-летняя Ариела, как и все маленькие девочки, обожает брать мамину косметику и играть во «взрослую девочку». Вместе со своей подругой одна из наследниц исполнителя Джигана выбрали яркие наряды из гардероба Самойловой и возомнили себя зарубежными певицами.

«Поиграли девочки», — подписала многодетная мама фотографию с последствиями приготовлений девочек к концерту.

Маленькие модницы так торопились показать свое шоу родителям, что забыли об уборке комнаты. Ариела не обратила внимание на беспорядок в детской, поскольку была увлечена созданием образа любимой артистки. Она надела розовое платье, собрала волосы в высокий хвост и исполнила один из треков Арианы Гранде. Примечательно, что по обуви девочки можно было понять, кто настоящий владелец блестящих босоножек. Оксана не стала возражать против заимствованных без ее ведома туфель, а лишь сказала:

«Концерт начался».

Что касается главы семейства, Джиган только закрыл глаза руками при виде Ариелы в образе поп-дивы.