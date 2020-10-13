«На фото и эфиры не реагирует»: Алена Рапунцель заявила, что ее сын стал забывать отца

Маленький Богдан почти не вспоминает о папе — Илье Яббарове.

Бывшие участники телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров и Алена Рапунцель продолжают скандалить на ТВ. Девушка обвиняет экс-возлюбленного в побоях, а тот отмечает, что у красавицы слишком много мужчин. Но главный яблоком раздора пары стал общий полуторагодовалый сын Богдан. 23-летняя красавица обвиняет бывшего бойфренда, что он плохой отец и редко видится с мальчиком. Мужчина, в принципе, согласен с этими доводами.

12 октября Алена решила ответить на вопросы своих подписчиков в Instagram, и ее спросили, вспоминает ли вообще Богдан своего отца. Девушка ответила, что уже практически нет.

«Очень редко. Особо не говорит: «Папа». И на фото и эфиры не реагирует особо», — написала Рапунцель.

После ее спросили, пойдет ли она навстречу, если Яббаров раскается и захочет наладить отношения с ребенком.

«А какой в этом смысл?! Я двести раз слышала слова раскаяния. Были сказаны очень громкие слова, поднята рука, грязная клевета. Я за сына, себя, семью не прощу никогда», — написала Алена.

Также она отметила, что не планирует возвращаться на проект «Дом-2», назвав такой поступок для себя шагом назад, и добавив, что телепроект стал странным.