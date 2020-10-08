«Психологический тренажер»: Симона Юнусова высказалась о взаимодействии домашних животных и детей

Мама и бабушка Симона Юнусова любит делиться со своими подписчиками советами по воспитанию детей. Большую часть своего времени родительница шоумена Тимати проводит вместе с внучкой Алисой. Недавно на личной странице звездной бабушки появился свежий снимок Алисы и ее питомца. Симона Яковлевна сфотографировала внучку во время прогулки с ее щенком и написала познавательный пост в своем микроблоге.

61-летняя бабушка рассказала, как важно помнить об ответственности при решении завести домашнего животного ребенку. Психолог портала Teleprogramma.pro Анна Завгороднева назвала несколько простых правил для тех, кто хочет подарить своему малышу четвероногого друга.

«В первую очередь важен возраст ребенка. Если ребенок совсем маленький, он растет вместе с животным. Тогда все происходит очень органично. Он наблюдает за животным. Понимает, что питомцу тоже бывает больно, страшно, грустно. И это очень хорошо для развития эмпатии у ребенка. То есть домашнее животное — это хороший психологический тренажер», — отметила психолог.

По словам специалиста, в период социализации ребенка (4–5 лет) важно объяснить ребенку, что животное — это не игрушка.

«Это единственное правило в педагогике и психологии по поводу того, заводить или не заводить питомца для детей», — подчеркнула Анна.

Также психолог посоветовала родителям быть морально готовыми к разговорам об аллергических реакциях на некоторых животных и смерти полюбившегося друга.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Завгороднева — психолог, руководитель Психологического центра Аны Завгородневой. Стаж работы — 12 лет. Получила высшее профильное образование в ВГСПУ.