14-летняя дочь Тома Круза хочет вернуться к отцу, устав от бойфренда матери

14-летняя дочь Тома Круза угрожает уйти от матери, если та не расстанется со своим нынешним бойфрендом. Такой слух передает портал Micky.com. Якобы юная Сури не выносит вида своей мамы Кэти Холмс, которая ведет себя как подросток, когда проводит время со своим новым мужчиной. К тому же, дочери звезды не нравится, что она больше не может часто видеться с матерью, так как последняя постоянно развлекается со своим парнем-поваром Витоло.

Источники издания отмечают, что девочка в шаге от того, чтобы собрать чемодан и уехать к своему отцу во Флориду. Она уже достаточно взрослая и умная, чтобы осилить такое путешествие. Том же будет только рад вернуть дочь под свое крыло, он был огорчен, когда после развода Кэти Холмс смогла оформить опеку полностью на себя. В конфликт супругов также вмешалась религия. Круз хотел воспитывать девочку по вере Церкви саентологии, а его жена — в католической традиции.

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Напомним, что брак с Кэти Холмс был для Тома Круза третьим. Они поженились в 2006 году, тогда же у них родилась единственная дочь. Но в 2012-м актриса неожиданно подала на развод. С тех пор пресса часто писала о ее крепкой связи с маленькой Сури. Теперь же журналистам интересно найти доказательства того, что девочка хочет воссоединиться со своим отцом.