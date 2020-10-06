«У нас даже фамилии разные»: Гагарина отметила скромность своего сына Андрея

14 октября исполнится 13 лет сыну певицы Полины Гагариной Андрею Кислову. Звездная мама, во время живого концерта на «Авторадио» рассказала, каким растет ее наследник и чем увлекается.

«Он очень скромный парень, сам планирует учебу, занятия спортом, — поделилась звезда. — Я очень им горжусь и не мешаю. Он действительно хочет все делать сам, никогда не кичится, я бы даже сказала, наоборот. У нас даже фамилии разные, и если кто-то не знает, что он мой сын, то и не знает».

В прошлом году Андрей аккомпанировал своей маме во время ее концерта в «Мегаспорта». Полина сама предложила ему эту возможность. По ее словам, в тот день она волновалась больше ребенка.

«У меня ходил ходуном микрофон в руке, я не могла собраться, — вспоминается певица. — И насколько героически он это выдержал, как будто делает это каждый день. Подумаешь, 12 тысяч человек сидят и стоят в зале, кричат ему: «Андрюша, давай! Мы с тобой!» Он с улыбкой поворачивается к ним: сейчас сыграю. Я потом посмотрела, как легко он это делал, как хорошо. Но в тот момент я ничего не понимала, просто вцепилась в него глазами и не отпускала до самого последнего аккорда».

Во время карантина у 33-летней Гагариной появилось много свободного времени для общения с сыном и маленькой дочкой. Правда, приходилось ждать, когда у Андрея появится время — юноша очень серьезно распланировал все свои занятия на полгода вперед.

Напомним, что мальчик родился в первом браке певицы — с актером Петром Кисловым. Сейчас она замужем за фотографом Дмитрием Исхаковым, которому родила дочь Мию.

Кстати, Полина рассказала ведущим радиостанции, что концерты, скорее всего, придется отложить до следующей осени. Но не выступать целый год будет для нее очень тяжело.