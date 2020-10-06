«Что-то во мне шевелится»: Сергей Романович рассказал, как его изменило отцовство

Звезда сериалов «Чернобыль. Зона отчуждения», «Ольга» и «Кухня» Сергей Романович серьезно изменил свою жизнь. После депрессии актер отказался от карьеры в кино, женился во второй раз и переехал в Стамбул. Там у него родился ребенок, и уже шесть месяцев мужчина ощущает себя не только в роли блогера и предпринимателя, но также в роли отца.

В интервью «СтарХиту, 28-летний артист признался, что благодаря отцовству он стал более ответственным и эмпатийным.

«Если в первые месяцы, держа ребенка на руках, я не испытывал каких-то ярко выраженных чувств, то сейчас уже начинаю ощущать, как в груди что-то во мне шевелится, когда я укачиваю малышку перед сном», — рассказал Сергей.

Актер поведал, что его первый брак не состоялся, потому что он был «слаб духовно, как мужчина». Плодотворным отношениях с супругой помешали его эгоизм и категоричность. Однако молодой человек благодарен полученному опыту, отметив, что они с первой женой выполнили свои миссии в этом союзе и спокойно разошлись каждый своей дорогой.