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Жанна Бадоева
Звездный гость

После долгих уговоров Сара Мишель Геллар разрешила своим детям посмотреть сериал «Баффи»

Актриса не ожидала, что давнишний сериал так зацепит современных детей.

После долгих уговоров Сара Мишель Геллар разрешила своим детям посмотреть сериал «Баффи»
Сара Мишель Геллар прославилась ролью охотницы на вампиров Баффи. Фото: globallookpress.com

43-летняя американская актриса Сара Мишель Геллар, наконец-то, разрешила своим детям посмотреть сериал «Баффи — истребительница вампиров», звездой которого являлась на рубеже 1990-х и 2000-х годов. Произошло это только во время карантина 2020-го.

Женщина поделилась с изданием Access, что до самоизоляции она не разрешала наследникам смотреть это шоу, но они постоянно спрашивали у мамы о самой выдающей работе в ее карьере. Наконец, Сара решила, что ребятня стала достаточно взрослой, чтобы посмотреть «Баффи», и дала добро на знакомство детей с молодежным сериалом.

«Я думала, что они посмотрят одну или две серии и перестанут, но их зацепило. Мой сын, которому на прошлой неделе исполнилось 8 лет, постоянно говорит: «Можем ли мы посмотреть Баффи? Можем ли мы посмотреть ее сегодня вечером?» Такой милый!» — поделилась звезда.

Напомним, что актриса уже 18 лет замужем за коллегой по съемочной площадке Фредди Принцем-младшим. У них подрастают 11-летняя дочь Шарлотта и 8-летний сын Рокки. Для обоих артистов это единственный брак в их жизни, что достаточно редко для киноиндустрии.

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