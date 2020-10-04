После долгих уговоров Сара Мишель Геллар разрешила своим детям посмотреть сериал «Баффи»

43-летняя американская актриса Сара Мишель Геллар, наконец-то, разрешила своим детям посмотреть сериал «Баффи — истребительница вампиров», звездой которого являлась на рубеже 1990-х и 2000-х годов. Произошло это только во время карантина 2020-го.

Женщина поделилась с изданием Access, что до самоизоляции она не разрешала наследникам смотреть это шоу, но они постоянно спрашивали у мамы о самой выдающей работе в ее карьере. Наконец, Сара решила, что ребятня стала достаточно взрослой, чтобы посмотреть «Баффи», и дала добро на знакомство детей с молодежным сериалом.

«Я думала, что они посмотрят одну или две серии и перестанут, но их зацепило. Мой сын, которому на прошлой неделе исполнилось 8 лет, постоянно говорит: «Можем ли мы посмотреть Баффи? Можем ли мы посмотреть ее сегодня вечером?» Такой милый!» — поделилась звезда.

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Напомним, что актриса уже 18 лет замужем за коллегой по съемочной площадке Фредди Принцем-младшим. У них подрастают 11-летняя дочь Шарлотта и 8-летний сын Рокки. Для обоих артистов это единственный брак в их жизни, что достаточно редко для киноиндустрии.