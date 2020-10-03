«Кроватка уже давно стоит!»: жена экс-участника «Дома-2» Андрея Чуева начала обустраивать детскую

Андрей Чуев и его жена Виктория столкнулись с трудностями со здоровьем в процессе планирования ребенка. Изначально экс-участник реалити-шоу «Дом-2» покупал двухэтажный дом для большой семьи. Наконец, пара готовится стать родителями: супруга Андрея ждет ребенка.

Теперь семье предстоит переделать кабинет под детскую комнату. О том, как идут успехи с ремонтом, Чуев рассказывает в своем микроблоге.

Пара внимательно подбирает мебель в комнату будущего малыша. В детской все детали интерьера будут в пастельных тонах. Андрей и Виктория уже собрали комод, создали пеленальную зону и купили белую кроватку:

«Кроватка уже давно стоит!», — радостно делится в Stories будущий молодой отец.

Ремонт в особняке Чуевых был закончен еще год назад. По словам Виктории, супруг сам занимался дизайном семейного гнездышка.

Андрей и Виктория познакомились уже после участия мужчины в реалити-шоу. Несмотря на то, что девушка оказалась моложе Чуева на 17 лет, Андрей твердо решил создать с ней семью и завести детей. Мечтам о большой семье не суждено было сбыться сразу: у звезды «ДОМа-2» были проблемы со здоровьем — медики обнаружили у Чуева тератозооспермию. Супруга также страдала из-за сложностей с гормональным фоном. Сейчас влюбленные активно рассказывают в Instagram о том, как протекает беременность и подготовка к пополнению в семье.