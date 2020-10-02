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«Усталость уходит»: Эммануил Виторган поделился секретом восстановления сил

80-летний народный артист России признался, что после съемок его радует внимание младшей наследницы.

«Усталость уходит»: Эммануил Виторган поделился секретом восстановления сил
Эммануил Виторган примерил костюм для нового проекта. Фото: Instagram.com/emmanuil_votorgan

Отец актера Максима Виторгана, несмотря на возраст, старается жить полной жизнью. Артист участвует в съемочном процессе, гуляет с женой и играет с детьми. По словам самого Эммануила Гедеоновича, он отдыхает, когда возится с дочерьми Этель и Кларой. К слову, фотографию последней актер недавно опубликовал у себя в микроблоге.

Виторган показал подросшую малышку Клару. До этого поклонники могли наблюдать за годовалой девочкой только в коляске. Однако знаменитый отец порадовал их новым снимком, где младшая сестренка Максима Виторгана играет и улыбается на камеру на руках у папы.

«Какая прелесть!»,  «В надежных руках папулечки!», «Душа радуется от ваших детей!», «Маленькая куколка!», «Сладкая, чудесная Кларочка!» умилялись фанаты в комментариях под фото.

Сам артист написал:

«Придешь со съемок… и вся усталость уходит».

Напомним, что Эммануил Виторган стал отцом в третий раз в феврале 2018 года, а в четвертый в августе 2019-го. Поклонники по-разному реагируют на позднее отцовство именитого артиста. Однако супруги не обращают внимания на негативные слова хейтеров и радуются родительским хлопотам.

Актер Эммануил Виторган
Эммануил Виторган с младшей дочерью Кларой. Фото: Instagram.com/emmanuil_votorgan

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