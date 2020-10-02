«Пребываю в легком шоке»: Решетова призналась, что сынишка уже проявляет характер

24-летняя модель выбрала для себя и сына Ратмира наряды в стиле total black.

Экс-девушка шоумена Тимати сделала «лифтолук» с 11-месячным Ратмиром. Примечательно, что мама и малыш были одеты в одном стиле total black. Свежий снимок Анастасия разместила на своей страннице в Instagram.

Знаменитость написала пост о том, как изменился ее сын. Девушка призналась, что не перестает удивляться, с какой скоростью растет маленький наследник рэпера.

«Рычит и кулаками бьет, если что-то не нравится. Я до сих пор пребываю в легком шоке. Ведь,вроде как совсем недавно он родился на свет, будучи 3,7-килограммовым комочком, который только и делал, что ел и спал. А теперь это полноценный человек, который явно хочет занять место главного в доме», — рассказала Решетова.

Отметим, что поклонники сразу заметили папин характер у мальчика:

«Boss for life, весь в папочку!», «Ратик еще покажет, кто в доме хозяин», «От осинки не родятся апельсинки», «Ну правильно, рожден он от двух сильных личностей», «Мужик! Папин сын».

Напомним, что после расставания с моделью Тимати оставил квартиру Анастасии. Девушка проживет там вместе с их общим сыном Ратмиром. В октябре этого года малышу исполнится годик.