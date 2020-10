«Нет только Джорджа Харрисона»: Дибров представил своих детей как участников The Beatles

В субботу, 3 октября, в новом выпуске интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале зрителей ждет необычное знакомство с семьей ведущего Дмитрия Диброва. На этот раз участниками передачи стали выдающиеся музыканты — Валерий Сюткин и Сергей Жилин. Во время съемок программы Дибров указал им на своих домочадцев, присутствующих в студии, и витиевато представил свою семью.

«Позвольте представить вам — моя супруга Полина и The Beatles в полном составе: старший сын Саша — Джон Леннон, Федя — Пол Маккартни, и Илья — Ринго Старр. Нет только Джорджа Харрисона, но мы над этим работаем!» — сказал ведущий.

Ну а чтобы сравнение The Beatles не было голословным, строгий отец предложил сыновьям исполнить культовую песню Love me do. Самым смелым из мальчишек оказался шестилетний Федор, правда, он предпочел исполнить другой хит — Yellow Submarine. Маличк волновался, но ему помогли родители и звездные участники телевикторины.

Как это было, смотрите в «Кто хочет стать миллионером?» 3 октября в 16:00.

больше по теме Дмитрий Дибров озвучил размер своей пенсии На заслуженный отдых шоумен вышел совсем недавно.

Кстати, в этом выпуске можно будет услышать, как поет Сергей Жилин.