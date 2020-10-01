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«Заскочила на переменку»: Мария Куликова обнародовала редкие снимки с сыном

43-летняя актриса пришла навестить сына в школу.

«Заскочила на переменку»: Мария Куликова обнародовала редкие снимки с сыном
Мария Куликова пришла в школу к сыну. Фото: Instagram.com/m.kulikova77

Исполнительница роли Екатерины Матвеевой в фильме «Доярка из Хацапетовки» сфотографировалась вместе с сыном. Снимком повзрослевшего Ивана актриса поделилась на личной странице своего микроблога.

На фотографии сын актеров Дениса Матросова и Марии Куликовой стоит рядом с мамой и мило улыбается на камеру.

«Заскочила на переменку!» — подписала снимок Куликова.

Поклонники артистки отметили, что мальчик сильно повзрослел. Напомним, что Ивану исполнилось в августе этого года девять лет. Мальчик стал учеником третьего класса.

«Сын взрослеет, мама хорошеет!», «Все больше и больше становится похожим на Вас», «Сколько радости в глазах Ванька!», «Какие красивые! Замечаю, что Ванек все больше и больше похож на вас, такой взрослый уже», — прокомментировали фото подписчики знаменитости.

Актриса мария Куликова с сыном Иваном
Мария Куликова показала повзрослевшего сына Ивана. Фото: Instagram.com/m.kulikova77

Отметим, что в этом году выйдет сразу несколько телепремьер с участием Куликовой. Один из фильмов уже стартовал на телеканале «Россия». Кинолента «Тайна Марии» вышла 14 сентября.

Также напомним: Мария Куликова является актрисой Московского театра сатиры. Недавно администрация театра поздравляла еще одну свою коллегу — артистку Веру Васильеву. В этом году исполнительница одной из главных ролей в фильме «Карнавал» отпраздновала свой 95-й день рождения.

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