«Заскочила на переменку»: Мария Куликова обнародовала редкие снимки с сыном

Исполнительница роли Екатерины Матвеевой в фильме «Доярка из Хацапетовки» сфотографировалась вместе с сыном. Снимком повзрослевшего Ивана актриса поделилась на личной странице своего микроблога.

На фотографии сын актеров Дениса Матросова и Марии Куликовой стоит рядом с мамой и мило улыбается на камеру.

«Заскочила на переменку!» — подписала снимок Куликова.

Поклонники артистки отметили, что мальчик сильно повзрослел. Напомним, что Ивану исполнилось в августе этого года девять лет. Мальчик стал учеником третьего класса.

больше по теме Мария Куликова отправила в третий класс подросшего сына Ваню от Дениса Матросова Мальчику в августе этого года исполнилось девять лет.

«Сын взрослеет, мама хорошеет!», «Все больше и больше становится похожим на Вас», «Сколько радости в глазах Ванька!», «Какие красивые! Замечаю, что Ванек все больше и больше похож на вас, такой взрослый уже», — прокомментировали фото подписчики знаменитости.

Отметим, что в этом году выйдет сразу несколько телепремьер с участием Куликовой. Один из фильмов уже стартовал на телеканале «Россия». Кинолента «Тайна Марии» вышла 14 сентября.

Также напомним: Мария Куликова является актрисой Московского театра сатиры. Недавно администрация театра поздравляла еще одну свою коллегу — артистку Веру Васильеву. В этом году исполнительница одной из главных ролей в фильме «Карнавал» отпраздновала свой 95-й день рождения.