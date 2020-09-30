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«Восторг»: Влад Топалов рассказал, кто заставляет его вставать по утрам

34-летний муж телеведущей Регины Тодоренко посвятил пост сыну Майклу.

«Восторг»: Влад Топалов рассказал, кто заставляет его вставать по утрам
Влад Топалов с женой Региной Тодоренко. Фото: Instagram.com/vladtopalovofficial

Певец Влад Топалов опубликовал свежий снимок, на котором он нежно целует сына. Такое фото экс-участник группы Smash!! разместил на личной странице микроблога.

Влад Топалов написал трогательный пост, в котором рассказал о сыне Майкле.

«Утро — то самое время, когда я успеваю чуточку побыть с сыном. Дико устал, хочу спать… Но не могу не спуститься на звуки «мямя»…  Забавно, но «папа» он кричит в самую последнюю очередь», —  отметил Топалов.

По словам артиста, когда никто не подходит к Майклу, малыш начинает звать именно его, а не маму.

«Это такой восторг!» — признался молодой папа.

Влад Топалов с сыном Майклом
Влад Топалов с сыном Майклом. Фото: Instagram.com/vladtopalovofficial

Отметим, что поклонники музыканта впечатались словами артиста:

«Как хорошо, когда есть такой папа!», «Боже, как это мило!», «Какой вы заботливый отец, некоторым не помешало бы брать пример».

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