«Восторг»: Влад Топалов рассказал, кто заставляет его вставать по утрам

Певец Влад Топалов опубликовал свежий снимок, на котором он нежно целует сына. Такое фото экс-участник группы Smash!! разместил на личной странице микроблога.

Влад Топалов написал трогательный пост, в котором рассказал о сыне Майкле.

«Утро — то самое время, когда я успеваю чуточку побыть с сыном. Дико устал, хочу спать… Но не могу не спуститься на звуки «мямя»… Забавно, но «папа» он кричит в самую последнюю очередь», — отметил Топалов.

По словам артиста, когда никто не подходит к Майклу, малыш начинает звать именно его, а не маму.

«Это такой восторг!» — признался молодой папа.

Отметим, что поклонники музыканта впечатались словами артиста: