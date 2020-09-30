«Выходные раздельно»: Алена Шишкова рассказала об отношениях с дочерью

27-летняя модель Алена Шишкова часто дает возможность своим подписчикам узнать что-то новое о ее жизни. Недавно поклонники молодой мамочки спросили Алену про воспитание дочери Алисы. Ответ девушка предоставила в Stories своего аккаунта.

На вопрос, почему она никогда не берет на отдых дочь, бывшая возлюбленная рэпера Тимати ответила так:

«В будни у Алисы плотный график, а по выходным она с бабушкой и папой. Поэтому выходные проводим раздельно».

Также вторая вице-мисс России-2012 добавила, что не была в отпуске долгое время.

«А на отдыхе я не была триста лет», — заявила Шишкова.

Отметим, что Алиса Юнусова часто мелькает не только в социальных сетях белокурой модели, но и в профиле бабушки Симоны. Недавно мама Тимати опубликовала спортивное достижение внучки. Алиса сделала акробатическое сальто, чем и порадовала семью.

Напомним, что Шишкова и Тимати стали родителями в 2014 году. До романа с рэпером Тимуром Юнусовым Алена встречалась с вратарем киевского «Динамо» Максимом Ковалем.