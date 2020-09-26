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«Сказка!»: Максим Галкин пошутил над сменой названия одного из банков России

44-летний отец Лизы и Гарри Галкиных прочитал детям «жизненную» сказку.

«Сказка!»: Максим Галкин пошутил над сменой названия одного из банков России
Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Муж Примадонны российской эстрады часто проводит время со своими шестилетними детьми. Недавно знаменитый папа прочитал Лизе и Гарри сказку про современные реалии. Галкин записал видеоролик семейного чтения и опубликовал его в личном профиле.

На видео артист рассказывает детям сказочную историю, основанную на реальных событиях. Главным героем сказки Галкина стал банк. Таким способом отец привлек внимание не только дочери и сына, но и поклонников. Фанаты неоднозначно отреагировали на увиденное:

 «Сказочка-то с двойным смыслом»,  «Ну и сказка детям!»,  «Современная сказочка»,  «Супер! Поднимает настроение!»,  «Лучше бы про «Кота в сапогах», что ли…»,  «Я аж заслушалась, детки смышленые».

Несмотря на то, что не всем понравился Галкин в роли сказочника, дети юмориста выглядели на видео довольными. Гарри, крепко ухватив отцовскую руку, улыбался. А Лиза в некоторых моментах дополняла рассказ папы.

 «Кому-то Он давал деньги на строительство дома, кому-то…», — начал Галкин историю своего героя.  «На игрушки?», — перебили отца дети.  «На игрушки тоже, да. На игрушки он давал тем, кто слушал родителей», — пошутил артист.

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Алла Пугачева и Максим ГалкинГарри и Лиза Галкиныдети и родителиЗвездные дети