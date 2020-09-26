«Сказка!»: Максим Галкин пошутил над сменой названия одного из банков России

Муж Примадонны российской эстрады часто проводит время со своими шестилетними детьми. Недавно знаменитый папа прочитал Лизе и Гарри сказку про современные реалии. Галкин записал видеоролик семейного чтения и опубликовал его в личном профиле.

На видео артист рассказывает детям сказочную историю, основанную на реальных событиях. Главным героем сказки Галкина стал банк. Таким способом отец привлек внимание не только дочери и сына, но и поклонников. Фанаты неоднозначно отреагировали на увиденное:

«Сказочка-то с двойным смыслом», «Ну и сказка детям!», «Современная сказочка», «Супер! Поднимает настроение!», «Лучше бы про «Кота в сапогах», что ли…», «Я аж заслушалась, детки смышленые».

Несмотря на то, что не всем понравился Галкин в роли сказочника, дети юмориста выглядели на видео довольными. Гарри, крепко ухватив отцовскую руку, улыбался. А Лиза в некоторых моментах дополняла рассказ папы.