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Заботливый папа: Сергей Лазарев поделился секретом воспитания детей

37-летний отец-одиночка сообщил о том, что отправил двухлетнюю дочь в детский сад.

Заботливый папа: Сергей Лазарев поделился секретом воспитания детей
Сергей Лазарев сменил прическу. Фото: Instagram.com/lazarevsergey

Поп-исполнитель Сергей Лазарев  рассказал, что его дочь Анна уже пошла в садик. Пока знаменитый папа получает очередную музыкальную премию, малышка делает первые самостоятельные шаги.

«Анечке очень нравится. Я и сам рад, что младшая пошла туда в два года. Мне кажется, что благодаря этому, ее развитие стало еще стремительнее», — сказал Лазарев «СтарХиту».

Таже артист поделился свежим снимком своего нового приза. Фото появилось в личном профиле артиста.

Сергей Лазарев написал под последним постом в Instagram, что получил «платиновый» статус по продажам и стримингу в России и странах СНГ  альбома  «Это Я».

«Он нереальный!» , — прокомментировал альбом Лазарева музыкант Влад Топалов.

Напомним, что артист стал отцом во второй раз в 2018 году. Откровение певца случилось на программе «Секрет на миллион». Тогда он сообщил о рождении Анны.  А в 2014 году у него родился сын Никита.

Отмети, что с ведущей проекта «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой исполнитель состоял в романтических отношениях. Сейчас знаменитости являются хорошими друзьями и делятся между собой секретами воспитания детей.

Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев гуляют с дочерьми Машей и Аней. Фото: Instagram.com/lazarevsergey

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