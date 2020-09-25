Заботливый папа: Сергей Лазарев поделился секретом воспитания детей

37-летний отец-одиночка сообщил о том, что отправил двухлетнюю дочь в детский сад.

Поп-исполнитель Сергей Лазарев рассказал, что его дочь Анна уже пошла в садик. Пока знаменитый папа получает очередную музыкальную премию, малышка делает первые самостоятельные шаги.

«Анечке очень нравится. Я и сам рад, что младшая пошла туда в два года. Мне кажется, что благодаря этому, ее развитие стало еще стремительнее», — сказал Лазарев «СтарХиту».

Таже артист поделился свежим снимком своего нового приза. Фото появилось в личном профиле артиста.

Сергей Лазарев написал под последним постом в Instagram, что получил «платиновый» статус по продажам и стримингу в России и странах СНГ альбома «Это Я».

«Он нереальный!» , — прокомментировал альбом Лазарева музыкант Влад Топалов.

Напомним, что артист стал отцом во второй раз в 2018 году. Откровение певца случилось на программе «Секрет на миллион». Тогда он сообщил о рождении Анны. А в 2014 году у него родился сын Никита.

Отмети, что с ведущей проекта «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой исполнитель состоял в романтических отношениях. Сейчас знаменитости являются хорошими друзьями и делятся между собой секретами воспитания детей.