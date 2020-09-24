«Какой-то заговор нянь!»: многодетная Ирина Леонова не может найти помощницу

Многодетная актриса Ирина Леонова, что одна воспитывает семерых детей от Евгения Цыганова, испытывает острую потребность в помощи няни. Удивительно, но 42-летняя артистка никак не может найти опытную помощницу.

«Люблю мой дом, где бы я ни жила, люблю людей вокруг. И уже, кажется, не жду помощи. Все бегут. Няни, помощницы последние пару месяцев даже не доходят. Какой-то заговор нянь!» — цитирует Леонову издание «СтарХит».

Артистка признается, что умеет и любит делать все сама. Вставать в 6 утра, гладить, готовить, учить уроки со всеми детьми, собирать мебель — все это давно не пугает женщину, но вторая пара рук просто необходима.

Силы, чтобы со всем справляться, Ирина черпает из работы. Она признается, что в театре заряжается ее энергией. Однако это не мешает артистке мечтать о надежном человеке, который будет рядом с ней и разделит ее заботы.

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Сам Цыганов, что создал новую семью с актрисой Юлией Снигирь, помогает наследникам от Леоновой материально. Но вторая жена тоже родила ему ребенка. Семерым детям от первого брака актера сейчас от 5 до 15 лет.