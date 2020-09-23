Роза Сябитова рассказала о сделках родителей и детей по поводу любви

По словам телеведущей, определенное отношение к детям провоцирует у них зависимость от чужого мнения.

В рамках своих регулярных советов подписчикам о том, как построить отношения с мужчинами, известная телесваха Роза Сябитова упомянула об установках, которые закладываются с детства. По словам ведущей «Давай поженимся!», дамам часто приходится соответствовать определенной ролевой модели успешной, общительной и удовлетворенной своей жизнью женщины. Убеждать в этом себя и других представительницам слабого пола приходится практически ежедневно, даже если на самом деле они в душе одиноки и несчастны.

Но откуда берется эта привычка зависеть от чужого мнения? По мнению Сябитовой, она закладывается в детстве, когда родители «используют любовь, как разменную монету». Например, мама говорит дочери: «Если ты не будешь плохо себя вести и дружить с кем попало, станешь хорошо учиться, то я буду тебя любить». Дальше это перерастает в то, что уже жена говорит мужу, что будет любить его если он начнет соответствовать определенным требованиям.

«Так заключаются сделки по поводу любви, и так нам продолжают устанавливать собственные зависимости, которые уже во взрослом возрасте начинают сопровождаться беспокойством и опасением изменения этого мнения», — резюмировала Сябитова.

В конце поста ведущая спросила, знают ли ее подписчицы, как можно перестать доказывать другим, что ты «настоящая женщина».