Сальма Хайек отметила день рождения дочери откровенной фотографией времен беременности

Голливудская актриса в соцсети с тоской отметила, что ее малышка уже стала подростком.

21 сентября исполнилось 13 лет единственной дочери голливудской актрисы Сальмы Хайек — Валентине. Накануне этого события 54-летняя мама выложила в Instagram откровенную фотографию, на которой она запечатлена на последних сроках беременности с большим животом, прикрывая голую грудь руками.

«Завтра крошечный ребенок, который сформировался в моей утробе, официально станет подростком. Они так быстро растут…» — подписала снимок звезда фильма «От заката до рассвета».

Фотографию самой подросшей девочки Сальма публиковать не стала. Стоит отметить, что она крайне редко делится фото дочери в социальных сетях. Как сейчас выглядит наследница актрисы, поклонники могут судить только по редким снимкам папарацци.

Возможно, дело в том, что отцом Валентины является французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, наследник одного из богатейших кланов Европы. Свадьба актрисы с предпринимателем состоялась в 2009 году, уже после рождения совместного ребенка.