«Не готова к холодам»: Марина Ким поделилась фото с повзрослевшими дочками

Телеведущая и ее дети сияют счастьем, не взирая на погоду.

Марина Ким опубликовала фото с шестилетней Брианой и четырехлетней Дариной. Телеведущая обнимает своих девочек, которые радостно смеются, несмотря на осенний дождик:

«Сегодня кто-то сломал погоду. А можно не так сразу градом на голову, а как-то постепенно что ли? Я морально не готова к холодам, а вы?» — подписала пост журналистка.



Марина Ким нежно смотрит на дочек, прижав их к себе. Обе девочку обуты в веселые резиновые сапожки с нарисованными глазками. На Бриане и Дарине одинаковые розовые футболки и голубые юбочки с цветочным принтом. Сама телеведущая надела полосатое платье длины миди. Образ дополнен крупными серьгами. Длинные волосы у мамы и ее дочурок распущены.

Все трое проводят время на лужайке за домом. Трава и деревья вокруг мокрые от дождя.

Недавно 37-летняя ведущая Первого канала рассказала, что ждет третьего ребенка.