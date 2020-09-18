«Моя жизнь — это не колесо обозрения»: Брухунова ответила сомневающимся в ее родах

Жена Евгения Петросяна категорически не хочет, чтобы ее личную жизнь обсуждали «зеваки».

После новости о том, что молодая жена родила 75-летнему Евгению Петросяну еще одного наследника, новоиспеченной мамочке пришлось отбиваться от нападок хейтеров, заподозривших ее в обмане. Многие думают, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери, и удивляются, как это Татьяна, родившая еще полгода назад, сумела так ловко скрыть беременность от публики и прессы.

17 сентября жена юмориста написала трогательный пост в Instagram про то, как карантин помог ей провести драгоценное время с новорожденным один на один. В комментариях у 31-летней женщины тут же стали требовать фотографий с округлившимся животом. Подобные выпады обескуражили Татьяну, в ответ она спросила у подписчиков, не показать ли им еще снимки УЗИ и результаты анализов — а то вдруг скажут, что живот на фото накладной.

«Поймите вы уже наконец: я не артистка! Я не хочу, чтобы мою личную жизнь обсуждали. Одежда, еда и прочее — пожалуйста, но не семью, и уж тем более физиологию, — отвечала хейтерам Брухунова. — Я не считаю признания на публике проявлением искренности. Все, что нужно было и мне хотелось, я давным-давно услышала и продолжаю слышать каждый день. Моя жизнь — это не колесо обозрения для зевак!»

Тем же, кто поддерживает молодую маму, Татьяна охотно отвечала на вопросы. Она рассказала подробности своей беременности.

«Лишний вес ушел быстро. Скрыть помог карантин. На последних сроках меня никто не видел», — писала она в комментариях. «Я органически не переношу сидения дома. Я чахну в четырех стенах, поэтому никакого отпуска у меня нет», — прокомментировала Татьяна отсутствие декрета.

Также она призналась, что ласково зовет сына Вагаша.

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Напомним, новоиспеченная мамочка полгода выкладывала в Instagram старые фотографии, чтобы не «светить» свою беременность. О рождении ребенка публике было сообщено только осенью — на 75-летие артиста.