Не унывать по пустякам и работать в команде: чему учат детей современные мультфильмы

Среди разнообразия анимационных сериалов всегда можно найти те проекты, которые не только развлекают, но и развивают своего зрителя.

От родителей нередко можно услышать, что современные мультфильмы не несут для ребенка ничего полезно — то ли дело старая добрая советская классика. Но если взглянуть на нынешние анимационные сериалы более обстоятельно, то можно увидеть, что они учат детей многим хорошим вещам.

Взять, например, «Губку Боба Квадратные Штаны». Неунывающий и жизнерадостный главный герой уже 20 лет является ярким примером позитивного отношения к трудностям. Он представляет собой энергичность и оптимизм, учит не унывать по пустякам. Если ваш ребенок склонен грустить и глубоко переживать собственные неудачи, познакомьте его с этим обитателем морского дна. Этот мультсериал показывают на канале «Nickelodeon Россия» каждый день в 18:50.

Там же по выходным в 20:10 идет новая лента про дружбу «Это Пони». Главные герои этого шоу — 9-летняя девочка Энни и ее питомец Пони — абсолютно разные. Она спокойная и рассудительная, а он энергичен и совершенно не приспособлен к человеческому быту. Хоть Пони и приносит своей хозяйке немало хлопот, она ценит их дружбу, ведь с питомцем всегда весело. Парочка показывает детям, как важны взаимовыручка и принятие друзей такими, какие они есть.

Для детей дошкольного возраста на канале «Nick Jr. Россия» есть целый ряд поучительных сериалов. Например, в 19:30 в эфир выходят «Подсказки Бульки для всех». На примере мальчика и его щенка шоу помогает малышам лучше понимать свои чувства и справляться с негативными эмоциями.

По выходным в 20:40 транслируются «Приключения Паддингтона». Главный герой — медвежонок, живущий в Лондоне. Для маленького зрителям он может стать примером того, как нужно заботиться о близких. В каждой серии воспитанный зверек учится чему-то новому, а вместе с ним и дети у экранов.

А еще каждый день в 8:15 канал показывает любимый малышами «Щенячий патруль». Этот сериал может научить работе в команде, ведь его герои-спасатели всегда работают вместе. А еще они в игровой форме рассказывают о профессиях пожарного, полицейского, строителя и других сфер, где требуется храбрость и смекалка.

Ну а если вас мучает совесть, что вы оставляете ребенка один на один с телевизором, то садитесь смотреть мультфильмы вместе с ним!