Названы самые популярные имена среди детей, родившихся в Москве летом 2020 года

Стало известно, какие имена чаще всего давали новорожденным в Москве этим летом. Среди мальчиков «лидером» стал Александр (722 ребенка), а среди девочек — София (822 ребенка). Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на социальные службы столицы.
Далее по популярности идут следующие имена:
Михаил — 664,
Максим — 646,
Артем — 560,
Мария — 644,
Анна — 601,
Виктория — 494,
Алиса — 478,
Полина — 429.
Вышеперечисленными именами назвали треть родившихся детей.
Среди редких имен стоит выделить античные мотивы. В московских роддомах этим летом появились: четыре Венеры, два Марса, двадцать одна Афина, три Музы, две Арии и один Космос. Один москвич теперь носит необычное имя Июлиан. А еще четырех родители нарекли Гамлетами.
Имена старой традиции не выходят из моды:
Есения — 114,
Стефания — 114,
Макар — 111,
Платон — 102,
Лука — 66,
Добрыня — 19.
Издание отмечает, что за минувшее лето мальчиков в Москве родилось чуть больше, чем девочек — 51,6% против 48,4%.