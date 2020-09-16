Названы самые популярные имена среди детей, родившихся в Москве летом 2020 года

Стало известно, какие имена чаще всего давали новорожденным в Москве этим летом. Среди мальчиков «лидером» стал Александр (722 ребенка), а среди девочек — София (822 ребенка). Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на социальные службы столицы.

Далее по популярности идут следующие имена: Михаил — 664, Максим — 646, Артем — 560, Мария — 644, Анна — 601, Виктория — 494, Алиса — 478, Полина — 429.

Вышеперечисленными именами назвали треть родившихся детей.

Среди редких имен стоит выделить античные мотивы. В московских роддомах этим летом появились: четыре Венеры, два Марса, двадцать одна Афина, три Музы, две Арии и один Космос. Один москвич теперь носит необычное имя Июлиан. А еще четырех родители нарекли Гамлетами.

Имена старой традиции не выходят из моды: Есения — 114, Стефания — 114, Макар — 111, Платон — 102, Лука — 66, Добрыня — 19.

Издание отмечает, что за минувшее лето мальчиков в Москве родилось чуть больше, чем девочек — 51,6% против 48,4%.