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Названы самые популярные имена среди детей, родившихся в Москве летом 2020 года

Лидерами рейтинга стали Саши и Сони.

Названы самые популярные имена среди детей, родившихся в Москве летом 2020 года
Давая имя ребенку, помните: как корабль назовешь, так он и поплывет. Фото: Global Look Press

Стало известно, какие имена чаще всего давали новорожденным в Москве этим летом. Среди мальчиков «лидером» стал Александр (722 ребенка), а среди девочек — София (822 ребенка). Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на социальные службы столицы.

Далее по популярности идут следующие имена:

Михаил — 664,

Максим — 646,

Артем — 560,

Мария — 644,

Анна — 601,

Виктория — 494,

Алиса — 478,

Полина — 429.

Вышеперечисленными именами назвали треть родившихся детей.

Среди редких имен стоит выделить античные мотивы. В московских роддомах этим летом появились: четыре Венеры, два Марса, двадцать одна Афина, три Музы, две Арии и один Космос. Один москвич теперь носит необычное имя Июлиан. А еще четырех родители нарекли Гамлетами.

Имена старой традиции не выходят из моды:

Есения — 114,

Стефания — 114,

Макар — 111,

Платон — 102,

Лука — 66,

Добрыня — 19.

Издание отмечает, что за минувшее лето мальчиков в Москве родилось чуть больше, чем девочек — 51,6% против 48,4%.

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