Опрос: у более 40% школьников самоизоляция вызвала депрессию

Самоизоляция и дистанционное обучение во время эпидемии коронавируса вызвали неблагополучные психических реакций у 83,8% российских детей. У 42,2% наблюдались признаки депрессии, 26,8% жаловались на головные боли, 55,8% — на нарушения сна.

Такие цифры приводит ТАСС со ссылкой на данные опроса Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России. Опрос проходил онлайн с 27 апреля по 26 мая. В нем приняли участие почти 30 тысяч школьников от 5 класса и старше из разных регионов страны.

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Каждый пятый опрошенный школьник отметил, что самоизоляция невыносима. Почти 60% пожаловались на увеличение времени выполнения домашних заданий, 55,2% — на снижение физической активности. Не говоря уже о том, что дети стали гораздо больше времени проводить со смартфонами и компьютерами, так как те использовались для дистанционного обучения. Треть опрошенных завила о боли в глазах из-за долгого общения с экраном, а 4,3% пожаловались на «запястный» синдром.

Авторы исследования сошлись на том, что в условиях цифровизации имеются острые проблемы в плане сохранения здоровья учащихся. Напомним, что новый учебный год в России стартовал очно, но ряду школ пришлось вернуть учеников на домашнее обучение из-за вспышек коронавируса.