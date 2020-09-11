«Уже какие-то вопросики начинаются»: Шепелев рассказал, когда начнет говорить с детьми о сексе

11 сентября на YouTube-канале «Макарена» появилось видео, в котором телеведущий Дмитрий Шепелев отвечает за рулем на 50 вопросов. Естественно, многие из них касались воспитания ребенка. Приведем некоторые ответы звездного папы, который недавно стал ведущим родительского шоу «Ты как я».

В каком возрасте ребенку стоит начать рассказывать о сексе?

«В тот момент, когда он может войти в твою спальню и понять, что ты там как-то странно дышишь (смеется)! Не знаю, моим детям сейчас семь с половиной лет, и уже какие-то вопросики начинаются. Мы смотрим какой-нибудь фильм, где мужчина флиртует с женщиной, и он (Платон, сын Шепелева, — прим. авт.) не может понять, что между ними происходит. Короче, я бы с восьми лет начинал. Главное — подобрать правильные слова, падать до пестиков и тычинок не хочется. Скорее всего, когда будешь объяснять, твой ребенок тебя не поймет».

больше по теме Дмитрий Шепелев рассказал о том, как воспитывает сына Жанны Фриске В этом году Платону исполнилось 7 лет и он пошел в первый класс.

Нужны ли детям смартфоны и соцсети?

«У нас есть правила в семье: дети по будням могут играть с «айпадом» по полчаса, на выходных — один час. Может, меня многие родители не поддерживают, но, когда я вижу сына до игры и через час, я вижу, что это два разных человека. Он по другому себя ведет, по другому реагирует, ему нужно какое-то время, чтобы «вернуться в мир». Поэтому я принял решение, что эти штуки нужно реально дозировать. Социальные сети ему точно пока не нужны».

В конце Шепелева спросили, насколько он сейчас счастлив. Ведущий ответил, что на 9 из 10, потому что у него есть любимая работа, здоровье, семья. Самым важным для себя человеком в мире он назвал сына.