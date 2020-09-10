«Статные, сразу видна порода»: Малинин вместе с сыном Фролом побывал на балете «Лебединое озеро»

Александр и Эмма Малинины «разделили» своих 19-летних двойняшек: певец проводит время вместе с сыном Фролом в Мюнхене, а его жена увезла дочку Устинью в Лондон. Об этом доктор Малинина рассказала в Instagram, выставив фото улыбающихся отца и сына. Такой же снимок есть и на странице самого артиста. Он отметил, что сходил с наследником в оперу на балет «Лебединое озеро».

Александр Николаевич, как и его младший отпрыск, был одет в строгий классический костюм и белую сорочку. На прогулку они оправились без защитных масок. Снимок спровоцировал множество восхищенных комментариев от поклонников звездной семьи.

«Эмма, какие замечательные у вас мужчины — отец и сын просто красавцы», «Статные, сразу видна порода», «Это так здорово, когда сын поддерживает связь с семьей», «Вы замечательная мама, так воспитать детей!», «Фрол уважает своих родителей, это прекрасно», «Такие семейные узы очень важны», «Теперь дети ваша поддержка, а вы их опора», «Молодцы! Так держать», «Какие красавцы! Выправка, стержень, стать», — такие комментарии появились под снимком певца.

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Напомним, что двойняшки родились в третьем браке Александра Малинина. При этом у него есть еще старшие сын Никита от Инны Курочкиной. Фрол Малинин в этом году поступил в университет кинематографии в Мюнхене, а Устинья решила пойти по стопам именитого отца и стать певицей, хотя раньше планировалось, что она займется медициной, как мама.