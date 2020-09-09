«Стараюсь быть Насте другом»: вторая жена Светлакова рассказала об отношениях с падчерицей

Сергей Светлаков 8 лет назад расстался со своей первой женой Юлией. Пара была знакома со студенчества и прошла нелегкий путь переезда в Москву из Екатеринбурга и испытание славой. В их отношениях появилась дочь Анастасия, в настоящий момент ей 12 лет.

Несмотря на моральные сложности, которые испытывают люди во время развода, им удалось сохранить хорошие отношения. У первой благоверной артиста также хватает такта и мудрости общаться на мирной волне с новой избранницей Сергея — Антониной Чеботаревой.

С ней бывший КВН-щик познакомился в 2011-м году, а после рождения сына Ивана в 2013-м узаконил отношения. Спустя четыре года у них появился наследник Максим. Все дети Светлакова отлично ладят друг с другом.

«Это в первую очередь заслуга Сережи и Юли. У них нет никаких проблем и недоговоренностей. Я сама стараюсь быть Насте другом», — призналась избранница артиста изданию 7days.ru.

Она рассказала, что старается помочь девочке советом, но не пытается при этом перевоспитать, поскольку не имеет на это права. Кроме того, они вместе посещают спа-салоны и косметические процедуры. А летом целый месяц всей семьей, включая девочку, провели отпуск на Алтае.