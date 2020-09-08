«Обозначаю сразу — пацан!»: Антон Лиссов из Little Big и его жена ждут ребенка

Пока у одной звезды рейв-группы Little Big Ильи Прусикина идет громкий развод, у другого участника коллектива Антона Лиссова, наоборот, семейная идиллия. 41-летний музыкант и его жена Анжелика Иванова ждут ребенка, популярный артист впервые станет отцом.

7 сентября пара устроила себе романтическую фотосессию на балконе в Санкт-Петербурге. Антон нежно обнимал супругу, которая продемонстрировала свой округлившийся животик. При этом глава семейства решил раскрыть пол будущего ребенка.

«Заранее предвосхищая ваши вопросы, обозначаю сразу — пацан! Ждем скоро! Ну что, как назовем?» — обратился Лиссов к своим подписчикам в Instagram.

Те, в свою очередь, поклонники предложили несколько вариантов имен: Сергей, Ярополк, Ян, Денис, Петр и Илья. Добавим, что Антону удается скрывать от общественно подробности своей личной жизни. Какие-то новости о своей семье он выдает крайне дозировано, без лишнего пиара. Напомним, что это второй брак музыканта, ранее он был шесть лет женат на девушке по имени Виктория, но детей они так и не завели.