В Министерстве просвещения назвали главную проблему школ в новом учебном году

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российских школах, в которых неделю назад начался учебный год.

По словам чиновника, что случаи заражения CoViD-19 в учебных заведениях имеются, но они единичны. Классы, где подобное произошло, переведены на дистанционное обучение, ситуации в них находятся под контролем.

«Все проблемы, которые мы видим сейчас, связаны с организационными решениями того или иного образовательного учреждения. Мы можем закупить массу различных дезинфицирующих веществ и приспособлений, но все зависит от человеческого фактора, — прокомментировал Глушко. — Во-первых, мы видим проблемы, связанные с регулированием входа детей в образовательные учреждения, и по каждому случаю проводим с коллегами в регионах дополнительную проверку. Это ключевая проблема, самая массовая».

Замминистра отметил, что детей трудно заставить приходить в четко условленное время в рамках «каскадного» графика захода в школу, да и родители часто жалуются, что им неудобно подстраиваться под эти мероприятия. Он призвал семьи учеников помогать учебным заведениям организовывать меры безопасности, предлагать свои идеи, как разрядить количество детей на входе в здания.

больше по теме Глава Роспотребнадзора заявила, что родителей учеников пока не будут пускать в школы Родительские собрания начнут проводить онлайн.

Чиновник добавил, что во многих регионах по желанию родителей ребенок может перейти на домашнее обучение — для этого семье нужно написать соответствующее заявление.