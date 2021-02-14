«К пирамидам»: Оксана Самойлова с семьей улетели в Египет

Многодетная мать Оксана Самойлова отдыхает с мужем и детьми в Египте. Первые кадры из путешествия появились на личной странице знаменитости.

Жена шоумена Джигана запечатлелась верхом на муже, а также в обнимку с сыном Давидом. Для прогулки по египетской земле Оксана выбрала лук в стиле тотальный черный. Она надела топ и лосины. А Джиган облачился в монохромный костюм кофейного цвета. Дочери Самойловой отдали предпочтение черному, как и мама. Кроме самой маленькой — Майи. Девочка нарядилась в более яркий голубой. А вот малыша Давида одели в песочный плюшевый костюмчик.

«Улететь на выходные к пирамидам. Это было в списке моих хотелок лет 10. Никто из нас тут не был никогда в жизни. А мы с Ари просто фанатеем по всей этой теме. Это была и ее мечта тоже. Сегодня мы ходили, слушали гида, истории пирамид и фараонов. И когда ты ходишь по этой земле, трогаешь эти самые пирамиды — это совсем по-другому. Это такой кайф», — отметила Оксана.

Поклонники знаменитой семьи остались в восторге от совместного снимка среди пирамид.

«Красиво!», «Египтяне в шоке от вашей красоты», «Крутяк!», — написали подписчики в комментариях под фото.

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