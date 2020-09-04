Слезы счастья: сын Жанны Фриске гордится своим отцом

Дмитрий Шепелев приступил к работе над шоу о детях и родителях.

Недавно дела телеведущего Дмитрия Шепелева пошли в гору. Он наконец-то стал ведущим шоу о детях и их родителях. Программа «Ты как я» будет выходить на ТНТ с 6 сентября. Дмитрий мечтал о передаче подобного формата семь долгих лет.

Как сообщает GRAZIA, на съемки шоу он привозил 7-летнего сына Платона. Мальчик познакомился со съемочной командой, поучаствовал в некоторых конкурсах и даже довел отца до слез. Сын сказал Шепелеву, что гордится им.

На днях стилист Влад Лисовец вспомнил историю своего знакомства с Шепелевым. Они встретились в Стокгольме, куда Жанна Фриске пригласила Дмитрия отдохнуть. По словам Лисовца, между ними была «интеллигентная, красивая любовь».